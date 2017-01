Grünen-Chefin Peter lobt Kölner Polizei für Silvestereinsatz

Berlin/Köln. Grünen-Chefin Simone Peter hat ihren anfänglich kritischen Äußerungen zum Vorgehen der Kölner Polizei an Silvester ein ausdrückliches Lob folgen lassen. «Dass die Menschen in Köln in diesem Jahr friedlicher feiern konnten und sich die Übergriffe des letzten Jahres nicht wiederholten, ist auch der gut vorbereiteten Polizei zu verdanken», schrieb die Politikerin am Montag auf Facebook. Wenn - wie vor einem Jahr - verabredete Gruppen aggressiv aufgetreten seien, sei das besorgniserregend. «Es war richtig, hier schnell und präventiv zu reagieren und die Sicherheit aller Menschen in Köln zu gewährleisten», schrieb sie.

Vor einem Jahr war es in Köln zu massenhaften sexuellen Übergriffen gekommen. Die Beschuldigten waren überwiegend Nordafrikaner. In diesem Jahr wollte die Polizei Ähnliches unbedingt verhindern. Konkret setzte sie in der Nacht am Hauptbahnhof mehrere hundert Männer fest, vornehmlich nordafrikanischer Herkunft. Nach Angaben der Polizei hätte es sonst zu ähnlichen Zuständen wie damals kommen können. Gegen Rassismus-Vorwürfe wehrte sie sich.

Peter hatte zunächst der «Rheinischen Post» gesagt, es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn so viele Personen allein wegen ihres Aussehens festgehalten würden.

dpa