Großbrand zerstört Favela nahe São Paulo

Ein Großbrand hat eine Armensiedlung in der brasilianischen Stadt Osasco bei São Paulo weitgehend zerstört. TV-Aufnahmen zeigten, wie dutzende Behausungen am Abend in Flammen standen. Die Favela umfasst rund 500 einfache Barracken und Hütten. Über mögliche Opfer war nach Angaben der Behörden zunächst nichts bekannt. Viele Bewohner konnten anscheinend rechtzeitig fliehen, bevor sich das Feuer in der dicht bebauten Siedlung ausbreitete. In Favelas komme es immer wieder zu Feuer durch Kurzschlüsse oder Gasunfälle.

dpa