Großbrand bei Autozulieferer verletzt acht Menschen

Witten. Bei einem Autozulieferer in Witten im Ruhrgebiet ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Sechs Mitarbeiter erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen vorübergehend ins Krankenhaus. Ein Großaufgebot war stundenlang im Einsatz, auch zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Eine große Werkshalle brannte zeitweise lichterloh. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Messenungen haben ergeben, dass keine bedenklichen Mengen Giftstoffe in der Luft nachweisbar sind. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. dpa