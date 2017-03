Witten. Bei einem Autozulieferer in Witten in Nordrhein-Westfalen ist am frühen Morgen Feuer ausgebrochen. Fünf Menschen erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Eine Werkshalle brennt lichterloh. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind seit etwa 2 Uhr im Einsatz. Die Ursache ist noch unklar. dpa