Griechenland liefert Mordverdächtigen aus

Arnsberg. Ende August wurde ein 48-Jähriger im Sauerland Opfer eines Verbrechens. Der mutmaßliche Täter wurde auf der Flucht nur Stunden später in Griechenland festgenommen. Jetzt wird er ausgeliefert.

Knapp vier Wochen nach einem Tötungsdelikt im Sauerland wird der mutmaßliche Täter von Griechenland an die deutschen Behörden ausgeliefert. Beamte der Dortmunder Mordkommission fliegen am Donnerstag nach Griechenland, um den 20-Jährigen zurückzuholen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Arnsberg am Dienstag. Zuvor hatte die «Westfalenpost» darüber berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte unmittelbar nach der Tat einen internationalen Haftbefehl wegen Mordverdachts erwirkt.

Der Mann soll Ende August seinen 48 Jahre alten Stiefvater in dessen Wohnung im sauerländischen Olsberg getötet haben. Unmittelbar danach soll er mit einem Auto nach München gefahren sein und sich mit einem Ferienflieger nach Griechenland abgesetzt haben. Er wurde nur Stunden nach dem Verbrechen auf dem Flughafen in Thessaloniki festgenommen und sitzt dort seitdem in Gewahrsam.

Das Auslieferungsgesuch lief nach Auskunft der Staatsanwaltschaft problemlos, der 20-Jährige sei mit der Übergabe an die deutschen Behörden einverstanden gewesen. Einzelheiten und Hintergründe der Tat hatten die Ermittler bislang nicht mitgeteilt, weil man noch nicht mit dem Tatverdächtigen gesprochen habe.

dpa/lnw