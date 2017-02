Grammys: Chance the Rapper ist bester neuer Künstler des Jahres

Los Angeles. Chance the Rapper hat bei den Grammy-Awards den Preis als bester neuer Künstler des Jahres gewonnen. Er setzte sich bei der Verleihung in Los Angeles gegen die Countrypop-Sängerinnen Kelsea Ballerini und Maren Morris, sowie das Progressive-House-Duo Chainsmokers und den R&B-Sänger und Rapper Anderson.Paak durch. «Ich möchte den Preis ganz Chicago widmen. Und ich nehme den Sieg im Namen des Herren entgegen», sagte Chance the Rapper auf der Bühne des Staples Center in Los Angeles. dpa