Google und SAP vertiefen Zusammenarbeit

San Francisco. Der IT-Gigant Google und der Softwareanbieter SAP wollen noch enger zusammenarbeiten. SAPs Programme sollen in Googles Angebot für Firmenkunden integriert werden, wie Technikvorstand Bernd Leukert in einem Blogeintrag schrieb. Google kündigte die Partnerschaft im Rahmen seiner Hausmesse «Google Next» an. Außerdem wird SAP künftig seine schnelle Datenbank Hana über Googles Cloud-Plattform anbieten. SAP und Google hatten schon 2015 eine Zusammenarbeit bei Programmen für das Smartphone angekündigt. dpa