Golferin Masson freut sich auf Heimspiel in Düsseldorf

Düsseldorf. Profi-Golferin Caroline Masson freut sich nach ihrem ersten Titel auf der US-Damen-Tour auf das Heimspiel beim Ladies European Masters. Von Donnerstag bis Sonntag schlägt die europäische Elite mit 144 Spielerinnen im Golfclub Hubbelrath bei Düsseldorf ab. «Es ist ein Traum für mich, mit diesem Erfolg nach Hause zu kommen und in dem Club zu spielen, in dem ich schon Clubmeisterin wurde», sagte die 27 Jahre alte Gladbeckerin vor dem mit 500 000 Euro dotierten Turnier in ihrer Heimat.

Zum Feiern blieb Masson nach ihrem Erfolg am Sonntag im kanadischen Cambridge keine Zeit. Bei ihrer Ankunft in Hubbelrath bekam sie eine Torte überreicht. Zusammen mit der Düsseldorferin Sandra Gal startet Masson am Donnerstag (13.15 Uhr).

dpa/lnw