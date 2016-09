Golferin Gal Dritte bei Heimspiel in Düsseldorf

Düsseldorf.

Die Düsseldorfer Profi-Golferin Sandra Gal hat bei ihrem Heimspiel beim Ladies European Masters den dritten Platz erreicht. Mit einer 69er Schlussrunde kam die 31-Jährige am Sonntag im Golfclub Hubbelrath bei Düsseldorf auf insgesamt 277 (74+68+66+69) Schläge. Den Sieg sicherte sich die Koreanerin Kim In-Kyung mit 271 Schlägen. Eine Woche nach ihrem Triumph auf der US-Damen-Tour beendete Caroline Masson aus Gladbeck das Turnier mit 290 Schlägen auf dem geteilten 31. Platz. Ein Hole in One gelang der Finnin Noora Tamminen, die aus 130 Metern mit dem ersten Schlag direkt einlochte.

dpa