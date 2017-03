Golf-Star Woods sagt auch für Arnold Palmer Invitational ab

Orlando. Die Wettkampf-Rückkehr von Golf-Superstar Tiger Woods ist weiter ungewiss. Der weiter unter starken Rückenproblemen leidende 41-Jährige sagte auch seine Teilnahme am Arnold Palmer Invitational (16. bis 19. März) in Orlando/Florida ab. Diese teilte der US-Amerikaner am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Homepage mit.

«Dies ist ein Turnier, das ich eigentlich nicht auslassen wollte. Ich bin besonders enttäuscht, weil ich in Bay Hill sein wollte, um Arnold zu ehren. Er hat mir und meiner Familie sehr viel bedeutet», sagte Woods, der das Turnier schon acht Mal gewinnen konnte. Der bisherige Turnier-Gastgeber Palmer war im September 2016 im Alter von 87 Jahren gestorben.

«Derzeit habe ich keinen Zeitplan, wann ich wieder Golf spielen kann, aber meine Behandlungen laufen gut», sagte Woods. Der ehemalige Weltranglisten-Erste war Anfang Februar beim PGA-Turnier in Dubai bereits nach der ersten Runde mit Schmerzen ausgestiegen. Wegen der Rückenprobleme und mehreren Operationen hatte der 79-malige Sieger auf der US-Tour zwischen August 2015 und Dezember 2016 überhaupt keinen Wettkampf bestreiten können.

