Goldene Kamera für Lisa Wagner als beste Schauspielerin

Hamburg. Schauspielerin Lisa Wagner hat für ihre Darstellung als mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe in «Letzte Ausfahrt Gera» die Goldene Kamera gewonnen. Sie erhielt die Auszeichnung am Abend in Hamburg. «Exzellent, wie sie mit undurchsichtigem Mienenspiel, in Starre verharrend die Bedrohlichkeit der Frau Zschäpe entlarvt», urteilte die Jury. Ebenfalls nominiert waren Claudia Michelsen mit «Ku'damm 56» und Jutta Hoffmann mit «Ein Teil von uns». dpa