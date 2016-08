Gnabry-Wechsel zu Werder Bremen perfekt

Bremen.

Der Wechsel des Fußball-Profis Serge Gnabry vom FC Arsenal zu Werder Bremen ist perfekt. Der 21 Jahre alte Stürmer und Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro absolvierte heute die medizinische Untersuchung beim Bundesligaclub in Bremen. Danach will Werder-Geschäftsführer Frank Baumann die letzten Details erledigen und den deutschen U 21-Nationalspieler am Nachmittag als Zugang vorstellen. Die beteiligten Parteien hatten sich zuvor auf einen langfristigen Vertrag für Gnabry in Bremen geeinigt.

dpa