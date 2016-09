Glückspilz aus dem Sauerland knackt Lotto-Jackpot

Münster.

Münster. Ein Lottospieler aus dem Sauerland hat am Mittwoch den Jackpot geknackt und ist rund 33 Millionen Euro reicher. Dabei reichten dem Glückspilz sechs Richtige ohne die Superzahl acht, teilte Weltlotto am Donnerstag mit. 13 Mal in Folge war der Jackpot zuvor nicht geknackt worden - die Millionen-Summe musste den Regularien entsprechend deshalb in jedem Fall ausgezahlt werden, auch wenn kein Tipper die sechs Richtigen plus Superzahl auf dem Lottoschein hatte. Da der Sauerländer bundesweit der einzige Tipper mit den Gewinnzahlen 2, 3, 15, 20, 31 und 35 ohne richtige Superzahl war, kann er sich über exakt 32 759 747,40 Euro freuen.

Bereits Mitte Mai hatte ein Spieler aus dem Raum Aachen/Eifel bei der ersten garantierten Ausschüttung des Jackpots über 37 Millionen Euro abgeräumt. Auch ihm reichten damals sechs Richtige ohne Superzahl.

dpa/lnw