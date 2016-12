Glatte Straßen: Unfallopfer wartet nachts lange auf Hilfe

Werne. Ein verunglückter Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Werne bei Minustemperaturen mehr als eine Stunde auf seine Rettung gewartet. Der 23-Jährige war laut Polizei bei Glatteis mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Das Auto blieb zunächst unbemerkt in einer Pferdekoppel liegen, weil die Beleuchtung bei dem Unfall ausgefallen war. Schließlich entdeckte ein vorbeifahrendes Paar den Mann in seinem Wrack und alarmierte Retter. Sie brachten den Autofahrer schwer verletzt und unterkühlt ins Krankenhaus.

Mehrere Glatteisunfälle gab es seit Donnerstagabend bereits im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Oberbergischen Kreis, ebenso im Rhein-Erft-Kreis. Dort erlitt ein 21-Jährige bei einem Aufprall gegen einen Baum schwere Verletzungen. Er hatte bei Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

dpa/lnw