Gladbach siegt 2:1 gegen Bayer Leverkusen

Mönchengladbach.

Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach ist mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet und hat damit eine perfekte Woche hingelegt. Nach dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch feierten die «Fohlen» einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Vor 52 183 Zuschauern im Borussia-Park entwickelte sich am Samstag von Beginn an eine unterhaltsame Partie, in der André Hahn die Gastgeber unmittelbar vor der Pause in Führung brachte (45.+1 Minute). Joel Pohjanpalo glich zehn Minuten vor Schluss für Bayer 04 aus, ehe Lars Stindl nur wenig später (85.) den Siegtreffer für Gladbach erzielte.

dpa