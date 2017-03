Gladbach ohne Kramer und Johnson gegen die Bayern

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach muss bis auf Weiteres auf Christoph Kramer und Fabian Johnson verzichten. Beide Fußball-Profis verletzten sich beim 2:2 (2:0) im Europa-League-Spiel am Donnerstagabend gegen den FC Schalke 04. Kramer, der in der Halbzeitpause ausgewechselt wurde, erlitt einen Innenbandteilriss im Kniegelenk. Fabian Johnson, der bereits in der 16. Minute durch Jonas Hofmann ersetzt werden musste, zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Somit fehlen Weltmeister Kramer und US-Nationalspieler Johnson auch im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München. dpa