Gladbach dreht Spiel: 3:2 in Leverkusen nach 0:2-Rückstand

Leverkusen. Borussia Mönchengladbach hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geholt. Nach 0:2-Rückstand zur Pause bei Bayer Leverkusen gewannen die Gladbacher am Samstagabend zum Rückrunden-Auftakt noch mit 3:2. Erst glich Lars Stindl mit einem Doppelpack in der 52. und 58. Minute aus. Raffael (71.) macht mit seinem Treffer den ersten Auswärtssieg seines Teams perfekt. Jonathan Tah (31.) und Javier Hernandez (34.) hatten Leverkusen in Führung gebracht. Durch das Remis vergab die Werks-Elf die Chance, näher an die Europapokal-Plätze heranzurücken. Die Borussia hat nun fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz. dpa