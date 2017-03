Gladbach bangt um Einsatz von Stindl: Raffael kehrt zurück

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Europa-League-Rückspiel gegen den FC Schalke 04 um den Einsatz von Kapitän Lars Stindl. Der Top-Torjäger hat muskuläre Probleme an der Hüfte und konnte auch am Mittwoch nicht trainieren. «Wir werden alles probieren, dass er morgen spielen kann. Es ist nicht ausgeschlossen», sagte Trainer Dieter Hecking vor der Partie am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky/Sport1) im Borussia-Park. Dafür kehrt Raffael nach grippalem Infekt zurück.

Nach dem 1:1 im Hinspiel könnten die Gladbacher mit einem Sieg oder einem 0:0 erstmals nach 21 Jahren wieder das Viertelfinale eines internationalen Wettbewerbs erreichen. Die Schalker, bei denen Leon Goretzka und Alessandro Schöpf in die Startelf zurückkehren könnten, standen zuletzt 2012 in der Europa League in der Runde der letzten acht Teams. «Für Schalke ist es vielleicht noch mal die letzte Möglichkeit, europäisch anzugreifen. Sie werden alles versuchen, um eine Runde weiterzukommen», meinte Hecking.

dpa