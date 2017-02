GfK-Zahlen: Rewe legt im Lebensmittelhandel am stärksten zu

Köln/Düsseldorf. Die Supermarktkette Rewe hat im vergangenen Jahr im deutschen Lebensmitteleinzelhandel nach Zahlen des Marktforschers GfK am stärksten zugelegt. Die Kölner konnten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in diesem Bereich um 5,1 Prozent steigern, berichtete die «Wirtschaftswoche» unter Berufung auf ihr vorliegende Gfk-Daten. Der Höhenflug der Supermarktketten halte dabei insgesamt an. Marktführer Edeka legte demnach um 3,4 Prozent zu, Kaufland um 2,1 Prozent.

Bei den Billiganbietern stach Aldi Nord mit einem Umsatzplus von 2,9 Prozent hervor. Discounter Lidl steigerte die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Wettbewerber Aldi Süd legte lediglich um 0,2 Prozent zu. Da sich die Daten ausschließlich auf das Geschäft mit Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs beziehen, kommt es zu Abweichungen zu den Gesamtumsätzen der Konzerne, die etwa auch Elektronik oder Kleidung im Angebot haben.

dpa/lnw