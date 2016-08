Gewerkschaft der Polizei kritisiert Übung mit Bundeswehr

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) NRW sieht die geplante Übung von Polizei und Bundeswehr zur Abwehr eines Terroranschlages sehr kritisch. «Die Gedankenspiele halte ich für reinen politischen Aktionismus. Dafür ist die Bundeswehr nicht ausgebildet, deshalb lehnen wir das auch kategorisch ab», sagte der Landesvorsitzende Arnold Plickert am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Hier wird dem Bürger signalisiert, wir tun etwas für die innere Sicherheit», betonte Plickert, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender der GdP ist. Dabei seien in den vergangenen Jahren viele Stellen bei den Landespolizeien abgebaut worden.

Der Amoklauf von München habe gezeigt, dass innerhalb weniger Stunden Tausende Polizisten aus mehreren Bundesländern vor Ort sein können. «Wir haben in Deutschland 16 000 Bereitschaftspolizisten, die für solche Fälle ausgebildet sind», erläuterte Plickert. Die Bundeswehr sei nicht der Lage, so schnell zu reagieren. Sie sei auch nicht für polizeiliche Vollzugsmaßnahmen wie Personalienfeststellung und Häuserumstellung ausgebildet. Plickert forderte mehr Personal zur Prävention. «Wenn die Politik effektiven Terrorismusschutz betreiben will, dann sollten sie Ermittler einstellen», mahnte er unter anderem mit Blick auf das sogenannte Darknet - den anonymen Bereich des Internets - an, wo immer wieder auch Waffen illegal gehandelt werden.

