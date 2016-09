Gewaltsamer Tod von Mutter und Sohn: Mann festgenommen

.

. Zwei Tage nachdem in Bonn eine Frau und ihr Sohn tot gefunden wurden, nimmt die Polizei einen Mordverdächtigen fest - den Vater. Der entscheidende Tipp kam von einem Passanten, der das Fahndungsfoto gesehen hatte.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres elf Jahre alten Sohnes in Bonn hat die Polizei den unter Mordverdacht stehenden Vater des Jungen festgenommen. Der 46 Jahre alte Mann sei am frühen Dienstagmorgen in Duisburg gefasst worden, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Ein Passant habe ihn dort auf offener Straße im Rotlichtviertel gesehen, sich an die am Vortag veröffentlichten Fahndungsfotos erinnert und die 110 gewählt. Zivilfahnder hätten den 46-Jährigen daraufhin ohne Widerstand festnehmen können. Mehrere Medien hatten zuvor über die Festnahme berichtet.

Der Mann wurde mit einem Haftbefehl wegen Mordverdachts gesucht, nachdem am Sonntag seine Lebensgefährtin und ihr elf Jahre alter Sohn leblos in ihrer Wohnung gefunden worden waren. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil sie sich um die beiden Sorgen machten. Ein Notarzt konnte nicht mehr helfen. Die Obduktion ergab, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen waren. Welche genauen Verletzung die Frau und der Junge hatten und ob sie schon länger in der Wohnung lagen, wollte die Polizei allerdings nicht kommentieren: «Die Ermittlungen laufen noch.»

Der Verdacht fiel allerdings früh auf den Vater des Jungen, der nicht mit der Mutter und dem Kind in einer Wohnung lebte. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an seiner Wohnung an, konnte ihn dort in der Nacht zum Montag aber nicht antreffen. Danach gingen die Ermittler einen Schritt weiter und veröffentlichen ein Foto des Tatverdächtigen. Der Mann sollte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

