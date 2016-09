Gewalt bei Kurden-Demo: 77 Teilnehmer in Gewahrsam

Grevenbroich.

Bei einer Demonstration von Kurden in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) sind 77 Teilnehmer in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Demonstranten am Freitag mit Flaschen geworfen und Straßen blockiert. Drei Beamte wurden leicht verletzt, auch drei Teilnehmer des Aufzugs erlitten leichte Blessuren. Der Marsch einer kurdischen Stundentenbewegung hatte am Mittwoch in Duisburg begonnen und sollte am Freitagabend in Leverkusen enden, wie die Polizei weiter mitteilte. Es werde nun unter anderem wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch ermittelt.

dpa/lnw