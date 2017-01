Gespräch mit einem Politiker

Die Klasse 7d des Gymnasiums hatte am Dienstag hohen Besuch: Der Politiker Hubert Hüppe kam zu ihnen. Er ist Politiker der Partei CDU und sitzt im Bundestag. Das ist das deutsche Parlament. Dort treffen sich Politiker um wichtige Dinge zu besprechen und Entscheidungen zu treffen.

In der Schulklasse hat der Politiker Hubert Hüppe gestern viele Fragen der Schüler beantwortet. Es ging hauptsächlich um das Thema „Kinderrechte“. Diese seien noch wichtiger als die Menschenrechte, sagte Hüppe. Denn Kinder bräuchten noch extra Schutz. Doch die Jungen und Mädchen hatten auch viele weitere Fragen an den Politiker. Zum Beispiel, wie man Politiker wird, wie viel man verdient und ob man dafür vorher gut in der Schule sein muss. Hubert Hüppe hat sich schon als Kind für Politik interessiert und das zu seinem Beruf gemacht. Eine ganze Stunde lang hat er sich den Fragen der Schüler gestellt.

Die Jungen und Mädchen haben insgesamt 22 Fragen zuvor im Politikunterricht zusammengestellt. Die Schülerinnen Azize Kahveci und Jana Balmuchanow moderierten die Fragestunde. Anschließend konnten aber auch andere Schüler noch weitere Fragen stellen. Die Klasse 7d hat an einem Projekt der UNICEF mitgemacht, bei der Kinder und Politiker ins Gespräch kommen. Die Organisation setzt sich für Kinderrechte ein.