Geschichte aufschreiben

Wer weiß schon genau, was früher einmal war? Oma und Opa können noch viel erzählen, vielleicht gibt es auch noch eine Uroma mit spannenden Erinnerungen. Doch wenn all diese Dinge nicht aufgeschrieben werden, geht im Laufe der Zeit viel Wissen verloren. Oder weiß noch jemand, was Omas Oma zu erzählen hatte?

In Massen befasst sich ein Arbeitskreis um Helmut Tewes mit der Geschichte des Ortsteils. Die Mitglieder wollen an viele Dinge erinnern und forschen, wo Wissen verloren ging.

Vieles hat sich inzwischen angesammelt. Bücher, Fotos oder handschriftliche Notizen. Einiges würden die Mitglieder des Arbeitskreises gerne ausstellen, um andere Menschen daran teilhaben zu lassen.

Anderes würden sie auch gerne einfach nur irgendwo anders lagern als zuhause. Deshalb wünscht sich Helmut Tewes für den Arbeitskreis einen eigenen Raum, der sowohl für Ausstellungen als auch für die Lagerung genutzt werden könnte.

Ein Wunschobjekt hat er schon: Das alte Verwaltungsgebäude am Hellweg. Dort gab es schon einmal ein kleines Museum zur Bergbaugeschichte. Dort wäre die Geschichte des Ortsteils also gut aufgehoben.