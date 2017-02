Geschenk für das Museum

Das Stadtmuseum zeigt in seiner Ausstellung den Alltag von Menschen, die früher in Bergkamen gelebt haben. Dabei geht es um die alten Römer, die hier vor 2000 Jahren ein Lager hatten, aber auch um Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückliegen.

Deshalb hat Heinz Pröpper, der in Bergkamen aufgewachsen ist, dem Museum jetzt Geschirr aus Porzellan geschenkt. Seine Eltern hatten es 1947 gekauft. Das war vor 70 Jahren. Fritz Pröppers Mutter hatte sich gewünscht, dass das Geschirr, das gut erhalten ist, ins Bergkamener Museum kommt.

Nachdem sie Ende vergangenen Jahres im Alter von 96 Jahren gestorben ist, hat ihr Sohn diesen Wunsch erfüllt. Museumsleiter Mark Schrader freut sich über das Geschenk. Zumal Fritz Pröpper ihm auch eine ganze Reihe von Dokumenten mitgebracht hat, die seine Mutter hinterlassen hat.

Das ist für das Museum besonders wichtig, denn bisher hat es nur wenig Dokumente von Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs in Bergkamen gelebt haben.