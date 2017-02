Gerichtsvollzieherin geht mit SEK-Schutz vor

Kleve. Mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei ist eine Gerichtsvollzieherin in Kleve gegen einen als gefährlich eingeschätzten Mann vorgegangen. Die Befürchtungen erwiesen sich als begründet: Der 45-Jährige trug bei seiner Festnahme am Donnerstag vor seinem Haus eine scharfe Pistole und hatte zudem Drogen dabei, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben des Amtsgerichts hatte sich der Mann trotz eines entsprechenden Urteils geweigert, seine Schulden zu bezahlen. Er wollte keine Auskunft über sein Vermögen geben und sollte deshalb in Erzwingungshaft genommen werden. Selbst wenn er seine finanziellen Verhältnisse jetzt offenbart, kommt er nicht so schnell wieder auf freien Fuß. Denn ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Rauschgifthandel und Mitführen einer Schusswaffe. dpa/lnw