Gericht will Nachbesserungen gegen Luftverschmutzung

Düsseldorf. Die Werte für Stickstoffdioxid in der Luft sind oft viel zu hoch. Die Deutsche Umwelthilfe pocht auf Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte in Düsseldorf. Es ist der erste Prozess in NRW. Andernorts hat die Umwelthilfe schon gewonnen.

Erstmals Klageerfolg gegen dicke Luft in NRW: Die Bezirksregierung Düsseldorf muss bei den Maßnahmen gegen zu hohe Schadstoffwerte in der Landeshauptstadt nachbessern. Dazu hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Behörde am Dienstag mit einem Urteil verpflichtet. Für saubere Luft vor Gericht gezogen war die Deutsche Umwelthilfe. Mit mehreren anhängigen Klagen kämpft die Organisation gegen zu hohe Stickstoffdioxidwerte in einigen Innenstädten bundesweit und in NRW.

Die Bezirksregierung hat nun bis Oktober 2017 Zeit, ihren sogenannten Luftreinehalteplan für die Stadt Düsseldorf so zu überarbeiten, dass die Grenzwerte des gesundheitsschädlichen Gases eingehalten werden können.

Luftreinhaltepläne enthalten Maßnahmen und Auflagen, um in verkehrsreichen Städten die Luftqualität zu verbessern. In der Verhandlung regten die Richter unter anderem an, auch begrenzte Dieselfahrverbote einzuführen.

