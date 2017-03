Gemaltes Körperempfinden: Folkwang zeigt Maria Lassnig

Essen. Die Empfindungen ihres Körpers waren ihr großes Thema: Dem Werk der österreichischen Malerin Maria Lassnig (1919-2014) widmet das Museum Folkwang in Essen von diesem Samstag an eine Retrospektive. Gezeigt werden 41 zentrale «Körperbilder» und fünf Filme der Dokumenta- und Biennale-Teilnehmerin, die erst im Alter von 61 Jahren ihren Durchbruch hatte. Die Schau endet am 21. Mai.

«Ich male nicht den «Gegenstand» Körper, sondern ich male Empfindungen vom Körper», sagte Lassnig einmal. Augenfällig wird dies etwa in dem Bild «Zwei Arten zu sein (Doppelselbstporträt)» aus dem Jahr 2000. Es zeigt in blassen Farben das äußere Gesicht der Künstlerin, daneben in kräftigen Tönen einen grotesk verzerrten Kopf, von dem nur Zunge, Nase und ein eckiger Schädel mit Spalte zu sehen sind.

Lassnig verarbeitete auch sehr persönliche Erfahrungen, etwa den Tod ihrer Mutter in dem Bild «Selbstporträt mit Stab»: Die liebevolle Mutter legt aus einer gemalten Leinwand heraus ihre Hände auf die Schultern ihrer Tochter. Schmerzen und Leid sprechen aus dem 2005 entstandenen Vierfach-Selbstporträt «Krankenhaus». Lassnig war da schon 86 Jahre alt.

Lassnig hatte ihr Kunststudium 1943 abbrechen müssen, nachdem die Nazis ihre Werke als «entartet» eingestuft hatten. Ihre Karriere entwickelte sich, als sie 60-jährig von New York nach Wien zurückkehrte, um als Kunstprofessorin zu arbeiten. Die Biennale von Venedig ehrte ihr Lebenswerk 2013 mit dem Goldenen Löwen.

