Geldautomatensprengungen: Mutmaßliche Räuberbande gefasst

Köln. Die Kölner Polizei hat eine mutmaßliche Räuberbande festgenommen, die in den vergangenen Wochen mindestens vier Geldautomaten gesprengt haben soll. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Beamten auf die Spur der fünf Niederländer gebracht. Als zwei der fünf Männer in der Nacht zu Mittwoch versuchten, den Geldautomaten einer Bank in Hagen in die Luft zu jagen, schlug ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zu und nahm die beiden fest. Kurz darauf nahm ein SEK drei weitere Verdächtige in einem Parkhaus in Duisburg fest. Die Männer sind zwischen 24 und 42 Jahre alt.

Bei der Durchsuchung von Garagen in Hagen, Wuppertal, Duisburg, Dormagen und Köln sowie einer Wohnung in Duisburg fanden die Ermittler unter anderem 16 Gasflaschen, Bolzenschneider sowie Sturmhauben. Die Männer schweigen zu den Vorwürfen. Sie sollen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

dpa/lnw