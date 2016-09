Geldautomat gesprengt: Polizei fahndet mit Großeinsatz

Ratingen.

Ratingen. Nach einer versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Ratingen fahndet die Polizei mit einem Großeinsatz nach den Tätern. Gegen 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen alarmierten Anwohner die Polizei und berichteten von einem lauten Knall. Fahndungsmaßnahmen seien sofort eingeleitet worden. «Wir sind den Tätern auf der Spur», sagte ein Polizeisprecher. Unterstützungskräfte seien angefordert worden, Hubschrauber haben die Verfolgung aufgenommen. «Alles, was wir erreichen konnten, ist auf den Beinen», so der Sprecher. Ob und in welcher Höhe Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar. Auch zu dem genauen Ausmaß - ob der Geldautomat beschädigt oder tatsächlich explodiert ist - machten die Beamten noch keine genauen Angaben.

In NRW haben es Täter immer wieder auf Geldautomaten abgesehen. 2016 hat es bereits mehr versuchte und erfolgte Sprengungen gegeben als die 67 im gesamten Vorjahr. Zuletzt flog in Siegburg ein Geldautomat in die Luft.

dpa/lnw