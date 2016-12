Geld für die OGS

Immer mehr Schüler werden auch am Nachmittag in der Schule betreut, weil ihre Eltern zum Beispiel noch arbeiten. Die Einrichtungen, in denen Kinder auch nach dem Schulunterricht betreut werden, nennt man Offene Ganztagsschule (OGS). Weil immer mehr Kinder in die OGS gehen, müssen dafür teilweise sogar neue Räume her.

Da die Stadt Geld vom Land NRW bekommt, will sie dieses nun für den Ausbau der Nachmittagsbetreuung ausgeben. Zum Beispiel an der Overberger Ganztagsschule.

Dort plant die Stadt, einen neuen Trakt für die Nachmittagsbetreuung zu bauen. Denn mittlerweile besuchen dort 80 Kinder den Offenen Ganztag. Der Neubau soll 60.000 Euro kosten. Da die Stadt vom Land aber wesentlich mehr Geld bekommt, sollen auch die anderen Ganztagsschulen davon etwas abbekommen.

Und auch die neue Anordnung der Grundschulen in Oberaden soll von diesen Fördergeldern bezahlt werden.

In Bergkamen wird an sechs von sieben Grundschulen die Nachmittagsbetreuung angeboten. Nur die Schillerschule verzichtet darauf.