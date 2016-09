Gelbe Anakonda am bayerischen See gefunden

Söchtenau.

Suchaktion erfolgreich beendet: Eine vor etwa zwei Wochen am Siferlinger See in Bayern gesichtete gelbe Anakonda ist jetzt gefunden worden. Zwei Schlangenliebhaber aus München waren extra angereist, um das Tier zu suchen - und sie hatten Glück. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten sie die Schlange direkt am See und verständigten die Polizei, die eine Streife schickte. «Ja, die Anakonda ist eingefangen», sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sie kam in eine Reptilienauffangstation.

dpa