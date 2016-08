Gekündigte Mitarbeiter von Turkish Airlines wehren sich

Berlin.

Mehr als 200 Mitarbeiter mussten bei Turkish Airlines nach dem Putschversuch im Juli gehen. Nun gibt es erste Verfahren am Berliner Arbeitsgericht. Ein Mitarbeiter will per einstweiliger Verfügung erreichen, dass die teilstaatliche Airline ihn weiter beschäftigt. Den Vorwurf, er habe den Putsch unterstützt, wies er als unzutreffend und rufschädigend zurück, wie das Gericht mitteilte. Nächste Woche werden die Fälle zweier weiterer Mitarbeiter verhandelt. Die Fälle werden in Berlin verhandelt, weil die Mitarbeiter bei der dortigen Niederlassung der Fluggesellschaft angestellt waren.

dpa