«Geisterradler» von Lkw überrollt und gestorben

Recklinghausen.

Ein Radfahrer ist in Recklinghausen von einem Lastwagen überrollt worden und kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, war der 25-Jährige am Montagabend auf dem Fahrradweg entlang der Bochumer Straße in falscher Richtung unterwegs. Der Fahrer des Lkw habe ihn nicht beachtet und ihn dann mit seinem Fahrzeug frontal erfasst, sagte ein Polizeisprecher.

dpa/lnw