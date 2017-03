«Geister gehört»: Frau gesteht Attacke auf Rentnerin

Düsseldorf. Eine psychisch kranke Frau hat in Düsseldorf gestanden, mit einem Teppichmesser über eine 82-jährige Rentnerin hergefallen zu sein. Die alte Dame überlebte schwer verletzt. Geister hätten ihr die Tat befohlen, sagte die 35-Jährige beim Prozessauftakt am Landgericht aus. «Die haben gesagt, dass ich das machen soll, sonst lassen sie mich nicht in Ruhe.» Die 35-jährige ist seither in einer Psychiatrie untergebracht und nun wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Stimmen hätten sie schon Monate vor der Tat geplagt, berichtete die Angeklagte. dpa/lnw