Gehirnerschütterung bei Huntelaar

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hofft für den Auftakt in der Europa League am Donnerstag bei OGC Nizza auf den Einsatz von Angreifer Klaas-Jan Huntelaar. Der Niederländer zog sich im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern eine «Gehirnerschütterung ersten Grades» zu, wie der Club am Samstag mitteilte. Die Chancen auf einen Einsatz in Nizza stünden aber gut. Huntelaar musste am Freitag gegen die Münchner (0:2) nach einem Zusammenprall mit Münchens Thiago in der 67. Minute ausgewechselt werden.

dpa