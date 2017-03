Gegen Probleme arbeiten

Viele Jungen und Mädchen aus Kamen kennen Michael Wrobel. Denn der Mann leitet seit 15 Jahren das Jugendfreizeitzentrum an der Lüner Höhe. In den Ferien bietet er zum Beispiel Ferienspiele wie „Mini-Kamen“ oder „Abenteuerland“ an.

Seit Beginn des Jahrs ist Michael Wrobel aber nicht nur der Leiter des Jugend-Freizeitzentrums. Er ist auch Quartiersmanager. Seine Hauptaufgabe in diesem Amt ist, dass er auf die Interessen der Bürger eingeht. Vor allem soll er auch Problem im Stadtviertel an der Lüner Höhe lösen. Ein Problem ist zum Beispiel, dass sich Menschen einsam fühlen. Michael Wrobel kümmert sich dann zum Beispiel darum, dass sich mehrere Menschen, denen es so geht, regelmäßig treffen.

Ein Problem kann aber auch sein, dass viel Müll an Straßen abgestellt wird und keiner beseitigt ihn. Oder, dass in einem Hochhaus ein Fahrstuhl nicht funktioniert.

Michael Wrobel hat sich nun seit Januar viel mit den Menschen in den Stadtvierteln unterhalten und sie gefragt, ob es in ihren Vierteln Probleme gibt. Er kümmert sich aber nicht nur um Probleme, sondern organisiert auch Straßenfeste. Im September hilft er zum Beispiel einem Fest der Initiative Flowerstreet.