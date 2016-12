Geflügelpest auch im Kreis Kleve: 16 000 Tiere gekeult

Rees. Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Putenbetrieb in Rees (Kreis Kleve) sind rund 16 000 Tiere gekeult worden. Nach Angaben des Kreises gilt nun im Umkreis von drei Kilometern ein Sperrbezirk, der Beobachtungsraum hat einen Radius von zehn Kilometern. Unklar war zunächst, wie das für Geflügel hochansteckende Virus H5N8 in den Reeser Stall gelangen konnte. Wie viele Puten genau infiziert waren, konnte der Kreis nicht sagen.

Bereits seit einer Woche gilt in ganz Nordrhein-Westfalen Stallpflicht für Legehennen, Masthühner, Puten, Enten, Gänse und anderes Geflügel. Betroffen sind sowohl herkömmliche und Bio-Betriebe als auch private Halter von Hausgeflügel.

