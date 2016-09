Gefahrguttransporter verliert Ladung auf Autobahn 42

Gelsenkirchen/Münster.

Ein Gefahrguttransporter hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen einen Teil seiner Ladung verloren. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizei in Münster berichtete. Bei der Ladung handele es sich im Xylol, das zur Herstellung von Kunst- und Klebstoffen verwendet wird. «Das ist nicht ungefährlich», sagte der Sprecher. Es sei noch unklar, wie genau die Ladung beseitigt werde. Die Sperrung der A 42 sollte mindestens bis 10.00 Uhr dauern.

dpa/lnw