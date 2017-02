Gefahr dauert an: Am Oroville-Damm drohen weiter Fluten

Sacramento. An der größten Talsperre der USA dauert die Gefahr für die Heimat Zehntausender Menschen an: Der Oroville-Stausee in Kalifornien ist weiter zum Bersten überfüllt. Trotz einer zunächst abgewendeten Flutkatastrophe wird befürchtet, dass angekündigte Stürme und Regenfälle in den nächsten Tagen die Abflusskanäle noch stärker belasten und doch einreißen lassen könnten. Der drohende Kollaps eines beschädigten Abflusskanals hatte die Behörden am Wochenende im Alarmbereitschaft versetzt. Sie forderten fast 190 000 Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. dpa