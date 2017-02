Gedichte für jeden Tag

Jugendliche wollen mitreden – über ihre Gefühle, manchmal auch über Politik oder über die Schule. Sie wollen nicht immer nur Erwachsenen das Reden überlassen. Der Kirchenkreis Unna und der Künstler Simeon Buß geben ihnen eine Chance: Sie lernen mit ihnen, zu „slammen“. Dabei formulieren sie ihre Gedanken als Gedichte und tragen sie auf einer Bühne vor. Das ist für viele ganz schön aufregend. Einen ganz Tag lang trainierten die Schüler gestern mit Simeon Buß. Sie überlegten gemeinsam, was ihnen wichtig ist und was sie unbedingt schon mal allen sagen wollten. Und dann begannen sie zu schreiben, alles, was ihnen einfiel. Denn der Künstler hatte ihnen erklärt: „Es gibt keine Grenzen. Ihr dürft schreiben, was ihr wollt, nur beleidigen dürft ihr niemanden.“ Das gefiel den Schülern so gut, dass sie ganz viele Seiten mit ihren besonderen Gedichten vollgeschrieben haben. Die wollen sie bei einem Poetry Slam, so heißt der Vortrag der Gedichte, am 2. März um 19 Uhr im Pestalozzi-Gymnasium in Unna präsentieren.