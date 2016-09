Gebläsehalle der Henrichshütte: Eröffnung als Kunstort

Hattingen.

Hattingen. Die Gebläsehalle der Hattinger Henrichshütte wird am Dienstag kommender Woche (13. September) nach mehrjähriger Sanierung wieder eröffnet. In der Halle wurde von 1906 bis 1987 Wind für die Hochöfen und Strom für das Stahlwerk erzeugt. In den vergangenen sechs Jahren sei sie auf eine schonende Weise hergerichtet worden, teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Träger des Industriedenkmals mit. Die Sanierung kostete knapp drei Millionen Euro. Installiert wurden unter anderem eine neue Elektrik sowie ein Aufzug, auch an der Statik wurde nachgebessert.

Das sanierte Gebäude soll künftig für Ausstellungen und Veranstaltungen dienen. Den Anfang macht eine Ausstellung mit industriell anmutenden Plastiken des Bildhauers Gerhard Hahn. Der gelernte Verfahrenstechniker kommt selbst aus der Industrie, ging aber mit 27 Jahren in die Kunst. Zu sehen sind 100 Werke Hahns aus den Industrie-Werkstoffen Keramik, Eisen, Siliziumcarbid sowie aus «Folien, Wind und Licht». In der Schaugießerei sind ferner zwölf Arbeiten seiner Studierenden von der Krefelder Hochschule Niederrhein zu sehen.

