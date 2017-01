Gebäude durch Brand komplett zerstört: Hoher Sachschaden

Lindlar. Ein schwerer Brand hat in der Nacht zum Neujahrstag ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Lindlar im Bergischen Land komplett zerstört und einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Zum Zeitpunkt des Brandes seien die Bewohner nicht zu Hause gewesen, teilte die Polizei in Gummersbach am Sonntag mit. Das Feuer war im Dachstuhl ausgebrochen und hatte sich von dort weiter ausgebreitet. Als Ursache kämen sowohl ein technischer Defekt als auch Feuerwerkskörper in Frage. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa