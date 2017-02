Gea will Anteilseigner mit Aktienrückkauf beglücken

Düsseldorf. Der Maschinenbaukonzern Gea will seine Aktionäre wieder fröhlich stimmen: Das Unternehmen kündigte am Montagabend ein Aktienrückkaufprogramm von bis 450 Millionen Euro an. Die Papiere, die der Konzern im Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018 erwirbt, sollen anschließend eingezogen werden. Damit würde sich rechnerisch der Gewinn je Anteilschein erhöhen. Der Betrag entsprach zuletzt 6,13 Prozent des Grundkapitals von Gea.

Im Oktober hatte das Unternehmen, das weltweit zu den führenden Maschinenbauern im Bereich der Nahrungsmittelindustrie gehört, unter anderem wegen Verzögerungen bei Projekten und dem erwarteten Auftragseingang überraschend seine Gewinn- und Umsatzprognose gesenkt.

Der Aktienkurs war daraufhin um mehr als 20 Prozent gefallen. Damit war der gesamte seit Anfang 2016 erreichte Kursgewinn ausradiert worden. Erholt hat sich der Kurs bis heute nicht, am Montagabend schloss die Gea-Aktie bei 37,34 Euro. Am Tag der Bekanntgabe hatte der Kurs den Tag bei 37,90 Euro beendet.

dpa