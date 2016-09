GdP-Chef: Frauenförderung nicht «mit Holzhammermethode»

Düsseldorf.

Die höchst umstrittene Bevorzugung von Frauen bei der Beförderung im öffentlichen Dienst in NRW sorgt auch bei der Polizei für erheblichen Unmut. Das sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert, am Dienstag im «Morgenecho» auf WDR 5. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hatte eine entsprechende Neuregelung des Landes, die am 1. Juli in Kraft getreten ist, am Montag für verfassungswidrig erklärt und die Beförderung mehrerer Polizistinnen gestoppt. Plickert betonte dazu: «Wir unterstützen eine Frauenförderung, aber (...) sie kann jetzt nicht mit Holzhammermethode von einem Tag auf den anderen umgesetzt werden.» Zudem müsse eine Landesregelung «viel differenzierter nach einzelnen Berufsgruppen» gestaltet werden.

dpa/lnw