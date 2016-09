Gauner wollten Shisha-Tabak zur Tabakmesse schmuggeln

Düsseldorf.

Ausgerechnet zur Tabakmesse «Intertabac» in Dortmund (16.-18.9.) haben Gauner unverzollten Shisha-Tabak nach Deutschland schmuggeln wollen. Beim Zoll hatten sie in der Importanmeldung T-Shirts, Büroartikel und Geschenke angeben. Das machten die Zöllner am Düsseldorfer Flughafen stutzig. «Ein Tabakmesse ohne Tabak?», fragten sich die Beamten und schauten nach. Neben den angemeldeten Waren entdeckten sie 103 Kilo Wasserpfeifentabak ohne Steuerbanderole und Warnhinweise sowie E-Shishas samt Aromen. Gegen die Importeure läuft jetzt ein Strafverfahren, wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Dienstag mitteilte.

dpa/lnw