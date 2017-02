Gauck zeichnet Frauen mit Verdienstorden aus

Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck zeichnet zum Internationalen Frauentag am 8. März 16 engagierte Frauen für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Unter den Geehrten sind nach Angaben des Präsidialamts vom Freitag auch die Schauspielerin Sibel Kekilli (Hamburg), die Theatermacherin Shermin Langhoff (Berlin) und die Moderatorin Nazan Eckes (NRW). Es ist die letzte Ordensverleihung in der fünfjährigen Amtszeit Gaucks. Am 19. März tritt Frank-Walter Steinmeier seine Nachfolge an. dpa