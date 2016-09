Gauck würdigt Integrations-Initiativen von Firmen

Essen.

Essen. Bundespräsident Joachim Gauck hat das Engagement von Unternehmen und ihren Mitarbeitern für die Integration von Flüchtlingen gewürdigt. Gauck informierte sich am Freitag in Essen über die Aktivitäten des Unternehmens-Netzwerks «Wir zusammen» der deutschen Wirtschaft. Der große persönliche Einsatz für die Menschen sei wichtig, betonte das Staatsoberhaupt einer Mitteilung zufolge. Er appellierte an weitere Unternehmen, einen eigenen Beitrag zur Integration zu leisten.

In dem Netzwerk haben die Unternehmen ihre Integrations-Initiativen zusammengefasst. Derzeit sind 116 Unternehmen Mitglied, darunter zahlreiche Großkonzerne. Die Beteiligten haben nach eigenen Angaben bislang mehr als 3300 Praktikumsplätze geschaffen, von denen über 1800 besetzt sind. Mehr als 450 Menschen seien bereits fest angestellt worden.

