Gauck verurteilt «Attacke auf Pressefreiheit» in der Türkei

Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck hat die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei scharf verurteilt. «Wir können in Deutschland nicht nachvollziehen, warum diese Attacke auf die Pressefreiheit notwendig ist. Uns fehlt das Verständnis», sagte Gauck vor Korrespondenten ausländischer Medien im Schloss Bellevue. Was derzeit in der Türkei passiere, wecke erhebliche Zweifel, ob die Türkei ein Rechtsstaat bleiben wolle, sagte Gauck. Yücel wird unter anderem Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. dpa