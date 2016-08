Gauck informiert sich bei Besuch in Bonn über Demenz

Bonn.

Bonn. Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz. Im Jahr 2050 könnten es doppelt so viele sein. Es sei denn, der Medizin gelingen entscheidende Fortschritte. Bundespräsident Gauck lässt sich über den Forschungsstand unterrichten.

Bundespräsident Joachim Gauck informiert sich heute über das Thema Demenz. Dafür besucht er das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Bonn.

In Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa 1,5 Millionen Menschen mit Demenz. Viele von ihnen sind an Alzheimer erkrankt, doch auch andere Krankheiten können eine Demenz mit Symptomen wie Gedächtnisverlust auslösen. Ohne entscheidende Fortschritte bei Vorbeugung und Therapie könne die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutschland bis zum Jahr 2050 auf rund drei Millionen anwachsen, teilte das DZNE mit.

Das Zentrum hat deshalb eine der weltweit größten Gesundheitsstudien gestartet. Dafür werden bis zu 30 000 Menschen aus Bonn und Umgebung alle drei bis vier Jahre zu einer Bestandsaufnahme ihrer körperlichen und geistigen Fitness eingeladen. Sie sollen idealerweise ein Leben lang begleitet werden, um Schutz- und Risikofaktoren für Demenz genauer zu erforschen.

